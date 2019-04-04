Изнасилование в колонии ветерана АТО: прокуратура сделала скандальное заявление

Заключенный, считавшийся главным подозреваемым в изнасиловании бывшего бойца АТО в колонии Бердянска, не виновен.

Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины в Facebook, опираясь на результаты полиграфа.

"По инициативе осужденного М., который был крайне возмущен безосновательными обвинениями со стороны некоторых правозащитников и общественных активистов, звучавшие в его адрес в средствах массовой информации и Интернет-ресурсах, в рамках уголовного производства было проведено исследование на полиграфе (детектор лжи). Проведенное в рамках уголовного производства исследование на полиграфе показало полную непричастность осужденного М. к изнасилованию бывшего участника АТО", - говорится в сообщении.

В сети тут же стали обсуждать результаты проведенного исследования. Так, в сети указали на нарушения в процессе использования полиграфа в данном случае.

Как сообщал "Апостроф", ранее появились новые страшные подробности изнасилования ветерана АТО в колонии.