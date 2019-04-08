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В Киеве неадекват из полиции устроил вооруженную драку: фото и видео

понедельник, 08 апреля 2019, 13:01

6 апреля, в Киеве двое мужчин устроили нападение с применением оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований (ГБР).

Инцидент произошел в зоне отдыха Дарницкого района столицы. Там двое мужчин напали на водителя квадроцикла. Злоумышленники с применением предмета похожего на огнестрельное оружие наносили удары в область туловища и головы своей жертвы.

В связи с нападением правоохранители начали досудебное расследование по признакам хулиганства с применением огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины). Также установили, что одним из злоумышленников оказался работник Национальной полиции.

Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследования проводят первоочередные следственные действия. В случае доказательства вины, преступникам грозит наказание от 3 до 7 лет лишения свободы.

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Как сообщал "Апостроф", в Киеве двое преступников проникли в квартиру предпринимателя и ради ограбления пытали мужчину до смерти.

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