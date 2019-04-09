Под Киевом сотрудник посольства Венгрии устроил жесткое ДТП: фото

Во вторник, 9 апреля, на Столичном шоссе под Киевом произошла авария с участием сотрудника Венгерского посольства.

Об этом сообщает ресурс "Киев Оперативный".

ДТП случилось около 16:00 перед поселком Козин. Там столкнулись автомобили марки Mersedes-Benz (DP007004) и Mazda 6 (AA3785PO), которые двигались в направлении выезда из города.

В результате аварии авто Mazda съехало в кювет и влетело в дерево. Пострадали водитель и пассажир Mazda. Пострадавших забрали врачи скорой медпомощи - водителя без сознания, а пассажира с переломом ноги и ЗЧМТ (закрытая черепно-мозговая травма).

"Предварительно, по показаниям свидетелей, в этом ДТП виноват водитель Mersedes-Benz (сотрудник Венгерского посольства), который при перестроении в левый ряд не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с Mazda", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", появились первые подробности автокатастрофы под Киевом, в которой погиб бизнесмен Владимир Слабовский, работавший в агропромышленной сфере.