Стало известно о ликвидации на Донбассе "боевого якута": опубликованы фото

На Донбассе ликвидировали российского наемника Влада Ушакова по прозвищу "Якут" родом из города Ленска (Россия).

Фото ликвидированного боевика опубликовал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" в Facebook.

"200_бригада 26.03.19 пополнилась очередным бойцом Ушаков "Якут" Влад. г. Ленск РФ республика Якутия", - говорится в подписи к снимкам.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.