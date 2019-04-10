Абонент больше недоступен: в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

В понедельник, 8 апреля на Донбассе в ходе ответа на провокационный огонь боевиков был ликвидирован очередной член группировки ДНР – Коренюгин Владимир, уроженец Донецка 1989 года рождения.

Об этом написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц" на странице в Facebook.

"200 бригада 08.04.19 пополнилась очередным бойцом. Коренюгин Владимир из Донецка".

Он также добавил к посту ссылку на профиль Коренюгина на сайте "Миротворец". В оккупированном Донецке у боевика остались два брата и родители.

Как сообщал "Апостроф", 9 апреля офицер Анатолий Штефан Штирлиц опубликовал видео мощного удара по боевикам на Донбассе, в районе Авдеевской промзоны. Залп по боевикам на видео сопровождается украинской патриотической песней.