​Бойцов ВСУ ждет приятное нововведение: опубликовано видео

Начиная с 2016 года для украинской армии начали разрабатывать емкости для переноски воды из материалов, соответствующих современным мировым тенденциям.

Об этом говорится в сюжете "Военного телевидения Украины".

Новейшие фляги и резервуары для воды разрабатывать украинская компания UaRms.

Внешне современная военная фляга похожа на американскую, но она создана именно для украинского войска. Она сделана из легких термопластичных материалов. К фляге дополнительно идет металлический подстаканник, в котором можно при необходимости разогреть пищу или напитки.

К тому же, в набор входит система подогрева - индивидуального полевого горелки, разработанного по немецкой технологии.

По словам специалистов, фляги изготовлены из материалов, которые не содержат каких-либо вредных веществ.

Также в армии набирают популярность на так называемые системы для переноса воды - резервуары, которые вкладываются в специальные чехлы по принципу рюкзака и носятся на спине.

Гидратор может обеспечивать своего владельца жидкостью даже во время движения, благодаря длинной трубке с клапаном, которая позволяет пить воду не снимая резервуар со спины. Резервуар рассчитан на три литра воды.

Также для украинской армии начали разрабатывать таблетки для очистки, которые могут очистить любую воду, даже из болота. Недостатками таких очистителей является специфический запах хлора. Процесс очистки может занимать до 30 минут.

Как сообщал "Апостроф", в Одессе 9 апреля прибыл автомобилевоз Sea Amazon, который доставил новое вооружение, предоставленное Соединенными штатами Америки для украинской армии.