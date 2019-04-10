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Жена прокурора под Сумами сбила насмерть девушку: фото, видео и скандальные подробности

среда, 10 апреля 2019, 14:54

В Сумах под зданием областной прокуратуры прошла акция с требованием ускорить расследование ДТП с участием жены прокурора, в котором погибла 23-летняя девушка.

Об этом сообщают местные СМИ.

Как отмечается, смертельное ДТП произошло 30 марта. Около 19:00 на автодороге "Сумы - Полтава" автомобиль Toyota RAV4 насмерть сбил 23-летнюю Марину Чешко.

За рулем находилась Инна Вакула, жена Сергея Вакулы, который занимает должность начальника отдела надзора за соблюдением законов при исполнении судебных решений по уголовным производствах и других мер принудительного характера прокуратуры Сумской области. Также Инна Вакула является дочерью депутата Ахтырского райсовета, бывшего главы Ахтырской РГА и бизнесмена Виктора Сугака.

Родители погибшей девушки считают, что следствие по делу проводится необъективно, потому что дело оставили в Ахтырке, где отец водительницы имеет большое влияние.

Как сообщила пресс-секретарь прокурора Сумской области Наталья Науменко, процессуальное руководство по делу осуществляет Ахтырская местная прокуратура, однако в этом руководство областной прокуратуры не видит никаких нарушений.

На следующий день после трагедии погибшей Марине Чешко должно было исполниться 24 года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 9 апреля на Столичном шоссе под Киевом произошла авария с участием сотрудника Венгерского посольства.

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