В Украине поймали опасную банду, 7 лет грабившую инкассаторов: фото

Харьковские правоохранители задержали опасную банду, которая семь лет подряд грабила инкассаторов.

Об этом в Facebook сообщил начальник управления Национальной полиции в Харьковской области Олег Бех.

"Правоохранители разоблачили 10 преступников, которые входили в состав этой банды. Девять задержанных - жители Киева, один - харьковчанин. Среди них есть те, кто уже был осужден за другие преступления. Ни один из них не работал, а зачем? Начиная с 2013 года они занимались разбоями. Один год - одно нападение на инкассаторов", - написал он.

Также правоохранитель уточнил, что улов преступников составил около 15 миллионов гривен.

"Деньги тратили на дорогие машины и зарубежный отдых. Гранатометы, автоматы, пистолеты, взрывчатка, патроны, гранаты изъяты во время обысков. В ближайшее время задержанным будет сообщено о подозрении и избраны меры пресечения", - добавил Бех.

Как сообщал "Апостроф", ранее СБУ задержала под Сумами банду рэкетиров.