На Донбассе у Героя Украины погиб брат, командовавший десантом: опубликованы фото

В четверг, 11 апреля, на Донбассе погиб украинский военнослужащий Роман Чибинеев, брат Героя Украины Валерия Чибинеева.

Об этом сообщается на странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Facebook.

"Вчера вечером, 11.04.19 г. во время выполнения боевой задачи на позициях украинских войск на Приазовье в результате прицельного обстрела наших позиций со стороны незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР" получил ранения, несовместимые с жизнью, военнослужащий части, командир отделения десантно-штурмового взвода старший солдат Роман Чибинеев", - говорится в сообщении.

Известно, что брат погибшего Романа – Герой Украины, Валерий Чибинеев. О Валерии известно немного.

"Герой Украины Валерий Чибинеев, позывной "Каракурт". Капитан, командир роты снайперов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады Высокомобильных десантных войск ВСУ. Малоизвестный, "не раскрученный", совсем не публичный. На фотках всегда с заретушированным лицом. Воюет с 79-кой с первых дней войны. Освобождал Красный Лиман Донецкой области, оборонял Донецкий аэропорт. Сейчас воюет в районе Авдеевки", - так отзываются о брате погибшего бойца на странице "Киборги-2015" в Facebook.

Как сообщал "Апостроф", в сети рассказали историю убитого снайпером защитника Украины Василия Богоносюка.