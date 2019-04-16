RU   UA  

вторник, 16 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

16 апреля

17:30
В Париже потушили Нотр-Дам-де-Пари: онлайн-трансляция, все подробности, фото и видео
17:30
Россияне отличились рекордным уровнем любви к Сталину: данные свежего соцопроса
17:26
Партия Рабиновича-Медведчука занимает второе место на выборах в Раду – опрос КМИС
17:17
В Dragon Capital рассказали о рисках обещанного командой Зеленского аудита Нацбанка
17:15
Под Запорожьем поймали вооруженного грабителя в форме полиции: фото
17:01
Где смотреть онлайн Днепр-1 - Шахтер: расписание трансляций
17:01
На Волыни пассажирский бус устроил смертельное ДТП с легковушкой: фото
17:00
Гороскоп на завтра: Раки будут нервничать, а Скорпионам повезет
16:47
Кровь была повсюду: звезда "Шерлока" на своем авто сбил пенсионера
16:35
Порошенко и Зеленский договорились о дате и месте дебатов
16:32
Дело не в Голобородько: стало известно, почему украинцы голосуют за Зеленского
16:14
Разгорается новый скандал вокруг военного завода "Укроборонпрома": фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Под Запорожьем поймали вооруженного грабителя в форме полиции: фото

вторник, 16 апреля 2019, 17:15
переглянути новину українською

Во вторник, 16 апреля около 11 утра в полицию поступило сообщение о том, что несколько человек в масках грабят дом в селе Разумовка Запорожской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Одного из нападавших выехавшие на вызов полицейские задержали на месте происшествия. Местонахождение остальных злоумышленников устанавливается.

У задержанного было изъято оружие, установлено, что во время совершения преступления злоумышленники были одеты в форму сотрудников полиции.

Также, полицейские установили автомобиль грабителей, в области была введена операция "Сирена". Немного позже работники полиции обнаружили авто брошенным.

Все расположенные поблизости патрули брошены на поиск злоумышленников в форме полиции.

Как сообщал Апостроф, в начале апреля в Киеве был задержан грабитель- "ветеран", на счету у которого 26 квартирных краж.

Фотовзгляд

Все галереи
Дебаты Порошенко без Зеленского: фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: