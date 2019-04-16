Под Запорожьем поймали вооруженного грабителя в форме полиции: фото

Во вторник, 16 апреля около 11 утра в полицию поступило сообщение о том, что несколько человек в масках грабят дом в селе Разумовка Запорожской области.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУНП в Запорожской области.

Одного из нападавших выехавшие на вызов полицейские задержали на месте происшествия. Местонахождение остальных злоумышленников устанавливается.

У задержанного было изъято оружие, установлено, что во время совершения преступления злоумышленники были одеты в форму сотрудников полиции.

Также, полицейские установили автомобиль грабителей, в области была введена операция "Сирена". Немного позже работники полиции обнаружили авто брошенным.

Все расположенные поблизости патрули брошены на поиск злоумышленников в форме полиции.

Как сообщал Апостроф, в начале апреля в Киеве был задержан грабитель- "ветеран", на счету у которого 26 квартирных краж.