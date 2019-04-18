Военные из РФ спровоцировали массовую драку между боевиками на Донбассе: названо число "жертв"

На оккупированном Донбассе совместные тренировки боевиков из разных "министерств" привели к массовой драке.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Отмечается, что российское оккупационное командование усиливает свой режим на временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях. Под руководством российских инструкторов активизировано проведене тренировок подразделений "МГБ и МВД".

"Сбор различных подразделений т.н. "республиканских силовых структур" для совместных тренировок и их расположение для проживания на территории специально оборудованных баз приводит к многочисленным конфликтам среди личного состава", - отметили в разведке.

В частности, 15 апреля 2019 в результате драки между представителями так называемых МГБ и МВД более десяти человек получили ранения, трое госпитализированы.

Одна из причин драки - привлечение к совместным тренировкам личного состава так называемых "правоохранительных органов" и "дезертиров".

Как сообщал "Апостроф", боевики на Донбассе обманывают своих русских "руководство", предоставляя фейковые фотографии с передовой.

В апреле главарь боевиков ДНР получил в России 13 лет тюрьмы за убийство беременной "коллеги".