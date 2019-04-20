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Волонтеры показали видео, как ВСУ "сжигают" позицию боевиков под Донецком

суббота, 20 апреля 2019, 11:30
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В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, бойцы ВСУ ликвидировали укрепление боевиков так называемой ДНР на Ясиноватской развязке.

Об этом сообщают волонтеры фонда "Возвращайся живым".

Как отмечается, вражеское укрепление, расположенное на пути в Донецк, было уничтожено точными выстрелами из ПТУР.

"Защитник, который разбил ДЗОТ оккупантов, совсем молодой парень, на войне он с самого ее начала. За годы научился забрасывать ПТУРы в окошки к боевикам со снайперской точностью. Пока его сверстники учились, гуляли, встречались с девушками, ходили в кино и слушали музыку, он слушал звуки разрывов мин, месил грязь в окопах, хоронил друзей и мстил за погибших собратьев", – говорится в сообщении.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ходе боевого столкновения на Донбассе боевики понесли очередную потерю – украинскими военнослужащими был ликвидирован 31-летний гражданин России Николай Шелуха, родом из Ханты-Мансийска.

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