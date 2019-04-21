На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: подробности

Во Львовской области на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь" погиб рабочий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец.

Как отмечается, 32-летний Андрей Покач работал на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь". Мужчина был машинистом электровоза.

В эти выходные во время выполнения работ с повышенной опасностью мужчина травмировался. Его травмы были несовместимы с жизнью.

На данный момент нет информации о том, как именно произошел смертельный инцидент. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 апреля, на шахте на Донбассе произошло ЧП, в результате которого один шахтер погиб, еще двое получили тяжелые травмы.