На шахте под Львовом произошло смертельное ЧП: подробности

Во Львовской области на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь" погиб рабочий.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Конфедерации свободных профсоюзов Михаил Волынец.
Как отмечается, 32-летний Андрей Покач работал на шахте "Степная" государственного предприятия "Львовуголь". Мужчина был машинистом электровоза.
В эти выходные во время выполнения работ с повышенной опасностью мужчина травмировался. Его травмы были несовместимы с жизнью.
На данный момент нет информации о том, как именно произошел смертельный инцидент. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 13 апреля, на шахте на Донбассе произошло ЧП, в результате которого один шахтер погиб, еще двое получили тяжелые травмы.