Боец Нацгвардии совершил убийство под Киевом: первые подробности

В Киевской области боец Национальной гвардии Украины в результате конфликта, который перерос в драку, совершил убийство.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инцидент произошел в Бориспольском районе. По предварительной информации, во время конфликта с двумя лицами, военнослужащий нанес им ножевые удары. В результате полученных травм один мужчина скончался. Личность погибшего устанавливают правоохранители. Второго пострадавшего госпитализировали в хирургическое отделение Бориспольской Центральной районной больницы.

Военнослужащего задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Также следователи ГБР готовят ходатайство в суд об избрании военнослужащему меры пресечения в виде содержания под стражей. В случае доказательства вины, бойцу грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве по адресу улица Саперное поле, 12 между двумя мужчинами возник конфликт, в результате которого один из них получил смертельное ранение.