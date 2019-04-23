В сети высмеяли "дынырийское" наречие русского языка

Пользователи сети активно обсуждают своеобразный "язык науки" у боевиков на Донбассе.
Об этом написал блогер Фашик Донецкий в Twitter.
"Это дынырийский или лыныропотамский изык, кто в курсе?", - говорится в сообщении.
В "научном посте" оккупантов рассказывается о планете Земля, космосе и НЛО.
Под постом появилась волна саркастических комментариев.
"Новоросський...", "Мой старый знакомый с диагнозом "шизофрения" на таком языке говорит и пишет. Кстати, живёт в Донецке", "Это язык черной дыры", "Инопланетной цивилизации!!! Просто их выкрали, провели опыта, сексуального характера!", "Обобщу - малоросский с лугандонским суржиком", - в таком духе пишут комментаторы.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали новые фото жизни в Донецке под руководством боевиков.