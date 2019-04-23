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В сети высмеяли "дынырийское" наречие русского языка

вторник, 23 апреля 2019, 23:28
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Пользователи сети активно обсуждают своеобразный "язык науки" у боевиков на Донбассе.

Об этом написал блогер Фашик Донецкий в Twitter.

"Это дынырийский или лыныропотамский изык, кто в курсе?", - говорится в сообщении.

В "научном посте" оккупантов рассказывается о планете Земля, космосе и НЛО.

Под постом появилась волна саркастических комментариев.

"Новоросський...", "Мой старый знакомый с диагнозом "шизофрения" на таком языке говорит и пишет. Кстати, живёт в Донецке", "Это язык черной дыры", "Инопланетной цивилизации!!! Просто их выкрали, провели опыта, сексуального характера!", "Обобщу - малоросский с лугандонским суржиком", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали новые фото жизни в Донецке под руководством боевиков.

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