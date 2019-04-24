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Британский миллиардер едва не убил сам себя: курьезное видео

среда, 24 апреля 2019, 22:00
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4 апреля миллиардер из Британии Ричард Брэнсон во время церемонии открытии центра своей компании в Майами едва не погиб в результате падения баннера.

Об этом сообщают на сайте его компании Virgin.

Брэнсон - основатель Virgin Group, которая открывала в США железнодорожный вокзал Virgin MiamiCentral. Именно во время этого события и произошел опасный инцидент.

"Моей задачей было стянуть баннер, скрывавший новый логотип компании Virgin Trains USA. Команда убедилась, что процедура безопасна. Мы были уверены, что можно начинать", - поделился Ричард.

Однако, по словам миллиардера, внезапно усилился ветер, и, когда он потянул за веревку, баннер сорвался, пролетев в нескольких сантиметрах от его головы.

Вследствие ЧП никто не пострадал. По словам миллиардера, это был 77-й раз в его жизни, когда он оказался "на волосок от смерти".

Как сообщал "Апостроф", в Италии футболист едва не умер на первой минуте матча после столкновения с соперником, а в сети опубликовали видео опасного инцидента.

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