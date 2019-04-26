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​Как живут украинские заключенные: опубликованы "адские" фото из одесского СИЗО

пятница, 26 апреля 2019, 10:04
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В сети появились фотографии жутких условий одесского следственного изолятора.

Соответствующие снимки публикует infoport.

На фото можно увидеть облезлые стены, изъеденные грибком, по которым стекает вода.

"На этих фотографиях запечатлен Одесский следственный изолятор. В таких условиях содержатся люди. Находясь в этой камере год, можно потерять здоровье полностью. Полноценный мониторинг СИЗО провести невозможно, так как круг проверяющих очень ограничен, а доблестной прокуратуре это точно не нужно", - пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали забавное фото "президентского номера" с золотой батареей в Лукьяновском СИЗО. Под постом появились забавные комментарии пользователей.

Ранее сообщалось, что в Киеве торжественно открыли после ремонта корпус Лукьяновского следственного изолятора.

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