На подъезде к Крымскому мосту продолжается реконструкция трассы А-290 Новороссийск-Керчь в Старотитаровке.

Соответствующие снимки публикует kerchinfo.

На участке км 73-км 100 начали делать основание под будущую дорогу. Активными темпами продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути на пикете ПК 176+58.

Отмечается, что состояние существующего железнодорожного переезда оставляет желать лучшего - огромные выбоины и просевший асфальт. В этом месте раньше стоял знак STOP, обязывающий останавливаться перед переездом. Но теперь это не требуется, потому что водители с крайней осторожностью перекатывают автомобиль.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в РФ признали, что Керченский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму.