RU   UA   EN  

суббота, 27 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.35
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

27 апреля

11:06
В России в авиакатастрофе погиб спортивный топ-чиновник: фото
11:02
​Оккупанты спешат достроить подходы к Керченскому мосту со стороны России: опубликованы фото
10:54
Схождение Благодатного огня: онлайн трансляция
10:47
Не бойтесь силы зла: митрополит Епифаний обратился с пасхальным посланием к украинцам
10:31
​В сети высмеяли реакцию Кремля на приговор российской шпионке в США
10:28
В Крыму произошло страшное ДТП со множеством погибших: первые фото
10:24
Где смотреть онлайн Манчестер Юнайтед - Челси: расписание трансляций
09:54
В Киеве произошел смертельный пожар на заправке: фото, видео и все подробности
09:32
Ливерпуль в ярком матче вернул лидерство в Англии: видеообзор
09:28
Оккупанты уничтожили в Крыму популярный пляж: фото и видео
09:24
Резонансное ДТП в Харькове: стало известно о циничных требованиях Зайцевой
09:00
Великая суббота и именины Антона: какой праздник 27 апреля
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Оккупанты спешат достроить подходы к Керченскому мосту со стороны России: опубликованы фото

суббота, 27 апреля 2019, 11:02
переглянути новину українською

На подъезде к Крымскому мосту продолжается реконструкция трассы А-290 Новороссийск-Керчь в Старотитаровке.

Соответствующие снимки публикует kerchinfo.

На участке км 73-км 100 начали делать основание под будущую дорогу. Активными темпами продолжается строительство путепровода через железнодорожные пути на пикете ПК 176+58.

Отмечается, что состояние существующего железнодорожного переезда оставляет желать лучшего - огромные выбоины и просевший асфальт. В этом месте раньше стоял знак STOP, обязывающий останавливаться перед переездом. Но теперь это не требуется, потому что водители с крайней осторожностью перекатывают автомобиль.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в РФ признали, что Керченский мост не оправдал надежд россиян и не смог способствовать снижению цен в Крыму.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Савченко снова на свободе: кому это выгодно и что будет дальше

Сможет ли Зеленский прекратить войну на Донбассе: три главных сценария

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: