Особого пыла нет: стало известно о разочаровании боевиков на Донбассе

Украинский военнослужащий, воюющий в бригаде "Холодный Яр", рассказал о том, что боевики разочарованы ситуацией на Донбассе и воюют уже не с такой охотой, как ранее.

Об этом он рассказал в интервью фонду "Вернись живым".

"Они просто держат переднюю линию, чтобы мы дальше не продвинулись. Но особого задора, как в 2014 или 2015, уже нет. Они все увидели и разочаровались в нанореспубликах. Преимущество на нашей стороне", - рассказал боец ВСУ Алексей, фамилия которого не называется.

В тоже время, военнослужащий рассказал о новой тактике, которую боевики используют в последнее время.

"Работают с закрытых позиций, наносят удар по смотровым позициям, пытаются "разобрать их", - говорит Алексей.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о новом нашествии россиян на Донбасс.