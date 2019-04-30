Под Винницей пьяный "гонщик" врезался в остановку: опубликованы фото

Под Винницей пьяный водитель устроил "голливудское" ДТП, врезался в остановку, вылетев из окна машины.

Об этом на своей странице в социальной сети написал координатор проекта dtp.kiev.ua в Facebook Владислав Антонов.

"Суровые будни дорог Украины. Красавец мужчина. Пьяный в хлам. Вылетел из машины через водительское окно и оказался сзади машины. Обогнал нас и через 300 метров за поворотом влетел в остановку. Шел 120-130", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", под Винницей машину разорвало на части в смертельной автокатастрофе. Мужчина и женщина скончались от полученных травм еще до приезда "скорой".

Также недалеко от Винницы на трассе Житомир - Могилев-Подольский сначала задымился, а потом загорелся пассажирский автобус.