В Чернобыльской зоне неадекватная семейная пара напала на полицию: подробности и фото

На контрольно-пропускном пункте в Чернобыльскую зону отчуждения правоохранители задержали неадекватную пару.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Инцидент произошел во вторник, 30 апреля. Полицейские остановили автомобиль марки ВАЗ-212103, поскольку его водитель нарушил правила дорожного движения. Как стало заметно позже, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме этого, когда полицейские подошли к машине, водитель начал хватать одного из них за форму и снаряжение. Также на этого полицейского бросилась и женщина-пассажир. Она укусила копа за руку и ударила его баллонным ключом по голове.

В результате происшествия полицейский получил травмы - прокус фаланги пальца на руке и гематому головы. Однако правоохранителям удалось задержать обоих нарушителей.

Теперь 40-летнему мужчине грозит наказание сразу по двум статьям. Согласно статье 130 (управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения) КУоАП ему грозит лишение прав на год и штраф в размере 600 не облагаемых налогом минимумов доходов (10 200 гривен). Также следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительных органов) УК Украины. Эта статья предусматривает в качестве максимального наказания в виде пяти лет ограничения свободы или же лишения свободы на тот же срок.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве вор натравил своего пса на полицейских, приехавших задерживать его после ограбления.