Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

С начала суток, 11 мая, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.
Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Песок и Авдеевки. В первом случае обстрелы осуществлялись из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а во втором – из стрелкового оружия.
Напомним, ранее сети поразило обращение известной российской журналистки, фотографа и волонтера Виктории Ивлевой к матери погибшего на Донбассе бойца ВСУ Руслана Конюша.
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