RU   UA   EN  

суббота, 11 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

11 мая

19:50
Готова объявить об отставке: стало известно о важном решении Мэй
19:25
Погибали прямо в креслах: появились жуткие детали катастрофы в Шереметьево
19:08
Так уворачиваться от шайб не каждая Кабаева смогла бы: россияне высмеяли хоккейный матч с участием Путина
18:58
"Динамо" оконфузилось в домашнем матче чемпионата Украины: видеообзор
18:55
Ребенок был заперт несколько дней: новые подробности, фото и видео с места смертельного ЧП в Киеве
18:26
Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе
18:02
В Киеве изменят движение транспорта: опубликованы карты
17:56
Что он сделал? Промоутер Усика круто "наехал" на Ломаченко
17:38
В Киеве нашли мертвыми супругов и едва живого ребенка: подробности, фото и видео с места ЧП
17:27
Известная украинская певица стала жертвой воров в Риме
17:17
Закопали и забыли: появились показательные фото кладбища боевиков ДНР на Донбассе
17:00
Гороскоп на завтра: Водолеев ждет переворот, а Стрельцам надо импровизировать
Все новости

Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

суббота, 11 мая 2019, 18:26
переглянути новину українською

С начала суток, 11 мая, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Песок и Авдеевки. В первом случае обстрелы осуществлялись из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а во втором – из стрелкового оружия.

Напомним, ранее сети поразило обращение известной российской журналистки, фотографа и волонтера Виктории Ивлевой к матери погибшего на Донбассе бойца ВСУ Руслана Конюша.

Также в сети рассказали трогательную историю о командире раненного на Донбассе бойца АТО.

Кроме того, в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: