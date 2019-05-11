Гасили из гранатометов и пулеметов: стало известно о новой провокации боевиков на Донбассе

С начала суток, 11 мая, в районе военного конфликта на Донбассе один украинский военнослужащий получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил в Facebook.

"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Отмечается, что боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Песок и Авдеевки. В первом случае обстрелы осуществлялись из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а во втором – из стрелкового оружия.

Напомним, ранее сети поразило обращение известной российской журналистки, фотографа и волонтера Виктории Ивлевой к матери погибшего на Донбассе бойца ВСУ Руслана Конюша.

Также в сети рассказали трогательную историю о командире раненного на Донбассе бойца АТО.

Кроме того, в сети рассказали трогательную историю любви погибшего бойца ВСУ.