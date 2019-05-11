RU   UA   EN  

суббота, 11 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 мая

10:39
​Катастрофа возле украинской границы: что известно о погибшем сотруднике Минобороны Беларуси
10:28
Апаршин назвал ключевые военные вопросы, по которым они договорились с Зеленским: видео
09:58
На Донбассе ликвидировали главаря боевиков ДНР по кличке "Кипиш": опубликованы фото
09:42
Умер сценарист фильмов о Человеке-пауке
09:40
Где смотреть онлайн Динамо - Заря: расписание трансляций
09:39
Во Львове скандал из-за учительницы, которая запугивала детей страшилками про геев: видео
09:29
Убийца был в камуфляже: появилось видео и новые детали расстрела семьи под Винницей
09:26
Футболист, который кричал "Слава Украине" в России, возглавил сборную Хорватии
09:11
Украинские бойцы испытали новейшее вооружение из США: опубликовано видео
08:34
Возле украинской границы в авиакатастрофе погиб сотрудник Минобороны Беларуси: фото и видео
08:18
Итальянские волейболистки разделись после победы и прикрыли тела кубком: фото
08:00
День астрономии и именины Анны: какой праздник 11 мая
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Убийца был в камуфляже: появилось видео и новые детали расстрела семьи под Винницей

суббота, 11 мая 2019, 09:29
переглянути новину українською

В сети опубликовали новые детали расстрела супружеской пары фермеров в Винницкой области, который произошел 9 мая.

Как сообщает "ТСН", неизвестный застрелил супругов фермеров в собственном доме в селе Шипинки Барского района Винницкой области. В сюжете говорится, что нападавший был одет в камуфляжную форму.

В момент нападения в доме супругов находилась большая сумма денег.

Изначально сообщалось, что нападавший действовал не в одиночку, но сейчас полиция считает, что убийца был один.

Главный мотив следствия - убийство ради наживы. В результате нападения из дома исчез сейф.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве работники прокуратуры и МВД предотвратили похищение семьи бизнесмена с целью последующего убийства.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук

Путин поставил Зеленскому жесткие условия: в чем опасность для Украины

Путин придумал новую ловушку на Донбассе: в чем опасность для Украины

У Путина продумали, как нанести удар по Киеву, ему нужно 2-4 недели - генерал Игорь Романенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: