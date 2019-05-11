Убийца был в камуфляже: появилось видео и новые детали расстрела семьи под Винницей

В сети опубликовали новые детали расстрела супружеской пары фермеров в Винницкой области, который произошел 9 мая.

Как сообщает "ТСН", неизвестный застрелил супругов фермеров в собственном доме в селе Шипинки Барского района Винницкой области. В сюжете говорится, что нападавший был одет в камуфляжную форму.

В момент нападения в доме супругов находилась большая сумма денег.

Изначально сообщалось, что нападавший действовал не в одиночку, но сейчас полиция считает, что убийца был один.

Главный мотив следствия - убийство ради наживы. В результате нападения из дома исчез сейф.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве работники прокуратуры и МВД предотвратили похищение семьи бизнесмена с целью последующего убийства.