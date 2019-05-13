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​Появились печальные видео последствий "правления" боевиков на Донбассе

понедельник, 13 мая 2019, 15:31
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В сети показали, во что боевики превращают оккупированный Донбасс.

Соответствующие видео опубликовал блогер под. Ником Necro Mancer в Twitter.

"Макеевка, ул. Ленина 127, бывший магазин "Фуршет": "Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет ещё один бомжатник"", - подписано видео.

На следующх кадах можноувидеть еще один разрушенный супермаркет.

"А это бывший супермаркет "АТБ" по другую сторону фронта, Красногоровка", - написал богер.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Напомним, в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке полная разруха, в сети опубликовали фото происходящего.

Как сообщал "Апостроф", жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.

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