​Появились печальные видео последствий "правления" боевиков на Донбассе

В сети показали, во что боевики превращают оккупированный Донбасс.

Соответствующие видео опубликовал блогер под. Ником Necro Mancer в Twitter.

"Макеевка, ул. Ленина 127, бывший магазин "Фуршет": "Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет ещё один бомжатник"", - подписано видео.

На следующх кадах можноувидеть еще один разрушенный супермаркет.

"А это бывший супермаркет "АТБ" по другую сторону фронта, Красногоровка", - написал богер.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.

Напомним, в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке полная разруха, в сети опубликовали фото происходящего.

Как сообщал "Апостроф", жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.