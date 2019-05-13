​Появились печальные видео последствий "правления" боевиков на Донбассе

В сети показали, во что боевики превращают оккупированный Донбасс.
Соответствующие видео опубликовал блогер под. Ником Necro Mancer в Twitter.
"Макеевка, ул. Ленина 127, бывший магазин "Фуршет": "Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет ещё один бомжатник"", - подписано видео.
На следующх кадах можноувидеть еще один разрушенный супермаркет.
"А это бывший супермаркет "АТБ" по другую сторону фронта, Красногоровка", - написал богер.
#Макеевка, ул. Ленина 127, бывший магазин "Фуршет": "Здание разворовывают. Полиция бездействует! Скоро в центре города будет ещё один бомжатник" (полное видео https://t.co/QHDii5AU3q, обсуждение https://t.co/QM2NV4PAdi) pic.twitter.com/37y0SYaONt— Necro Mancer (@666_mancer) 12 мая 2019 г.
А это бывший супермаркет "АТБ" по другую сторону фронта, #Красногоровка https://t.co/SPA8cnoFXm— Necro Mancer (@666_mancer) 13 мая 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", в сети показали фотографии с оккупированной Макеевки, где когда-то был парк, а при боевиках стала разруха.
Напомним, в оккупированном пророссийскими боевиками Донецке полная разруха, в сети опубликовали фото происходящего.
Как сообщал "Апостроф", жители поселка Белое (поселок расположен на оккупированной части Луганской области) страдают от безработицы, которая лишает их средств к существованию.