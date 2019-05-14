Парня могли спасти: журналисты раскрыли новые страшные детали убийства подростка под Львовом

Журналисты рассказали про убийство 17-летнего подростка Павла Арсентьева во Львовской области, которого могли еще спасти.

Об этом сообщает журналистка Виктория Балицкая на своей странице в Facebook.

Тело парня полиция нашла 24 апреля в городе Жовква во дворе его товарища. Трое сверстников жестоко избили его в подвале дома, якобы за долг, а потом закопали на огороде. Фото замученного тела один из подозреваемых сбросил знакомой, которая и обратилась к правоохранителям.

Журналистка отметила, что всех удивил факт того, что тело пролежало в земле, на тот момент, уже 12 дней, а родственники не искали пропавшего парня.

"Поэтому мы, а нас было 5 журналистов из разных телеканалов, задавали те или другие подобные вопросы маме и сестре убитого по поводу того почему не искали парня и как искали. И каждому из нас они отвечали что-то разное... это выяснилось потом, когда мы, пытаясь понять те неоднозначные сумбурные ответы, начали между собой их обсуждать", - написала Виктория.

Также она уточнила, что работников СМИ очень удивили не правдивые ответы матери убитого - Анны Арсентьевой. Она пришла в программу "Один за всех" на телеканале СТБ. Там женщина рассказала, что пришла в полицию с просьбой найти сына, который уже 3 дня не появлялся дома. Однако правоохранители, по ее словам, ответили, что ничем не могут помочь.

Виктория Балицая подчеркнула, что это была ложь. Анна Арсентьева и сестра убитого Павла Мария Демос запутались в датах, когда обращались в полицию для поисков Павла. Также озвучивали разные причины, почему не сделали этого раньше.

Но позже журналисты узнали у начальника Жовковского отделения полиции Андрея Коцура, что никто из родственников, с момента нахождения тела, в полицию не обращался. Правоохранители выслали за ними авто, чтобы опознать труп.

"Самое жуткое, что нам всем сестра рассказывала, что брата забрали из дома трое парней у нее на глазах. Ей сказали, что забирают его за долг. Более того, сестре звонил ее уже полуживой брат и просил помощи", - написала журналистка.

Она отметила, что Павел говорил, что его сильно бьют из-за долга. По предположению Виктории, Павла убили с согласия родственников, которые сидели в доме, когда его пытали. И их вина в том, что они не пошли в полицию. Если бы мать или сестра обратились в правоохранительные органы, то парень, возможно, остался бы жив.

"Тех родственников надо привлекать к уголовному производству в качестве соучастников", - заявила журналистка и опубликовала видео-интервью с сестрой убитого Павла.

Как сообщал "Апостроф", стали известны подробности ужасной трагедии в Жовкве, где трое подростков замучили до смерти 17-летнего Павла Арсентьева.