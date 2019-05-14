Появились фото и подробности о боевике-камикадзе ДНР, устроившем взрыв на Донбассе

Боевиком-смертником, который подорвал себя гранатой, пытаясь совершить массовое убийство бойцов ВСУ, оказался 22-летний Константин Варганов из временно оккупированной Горловки.

Об этом собщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Варганов Константин Александрович (Горловка, 03/02/97) погиб 13/05/19 в окрестностях пгт. Луганское Бахмутского района", - пишет он, публикуя фото боевика.

Напомним, в понедельник, 13 мая, во время боя молодой боевик получил ранения. Понимая, что терять ему нечего, он засунул гранату под бронежилет в попытке взорвать всех, кто будет намереваться приблизиться и попытаться помочь и решил взорвать бойцов ВСУ, которые всегда оказывают помощь всем, даже врагу.

Как сообщал "Апостроф", ранее боевик рассказал, почему они боятся наступать на Киев.