Мирным украинцам прилетел смертельный "подарок" от "русского мира": фото

17 мая около 7:30 со стороны города Голубовка (временно подконтрольный боевикам "ЛНР") был совершен обстрел поселка Золотое Попаснянского района Луганской обалсти, который граничит с оккупированной территорией.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции области, снаряд боевиков попал в частный дом по ул. Леси Украинки, 33.

В результате прямого попадания дом полностью разрушен. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет.

На место прибыли сотрудники следственно-оперативной группы совместно с взрывотехниками.

Факт обстрела задокументирован. Специалисты устанавливают, из какого вида вооружения был произведен обстрел.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16 мая на Донбассе погиб военнослужащий Ивано-Франковской бригады тактической авиации воздушного командования "Запад" прапорщик Джус Василий Богданович.