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Опубликовано видео гигантского града в Олевске

пятница, 17 мая 2019, 14:53
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В сети появилось видео огромного града, который прошел в городе Олевске Житомирской области в четверг, 16 мая.

Видео было опубликовано на канале в YouTubeОлевского информационного портала.

На видео можно заметить сильный дождь и градинки, размером до 10 сантиметров в диаметре, которые падают на землю. Автор ролика показал, что в таких градинках почти вся дорожная часть одной из улиц в Олевске.

Запись сделана ближе к вечеру, около 18:00 – 19:00. Относительно повреждений, нанесенных градом транспорту и объектам городской инфраструктуры пока ничего не известно, при этом в самом видео можно заметить, что град падает на автомобили горожан с большой силой, вследствие чего могли остаться вмятины.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Новоград-Волынском (Житомирская область) непогода преподнесла неожиданный сюрприз - здесь прошел торнадо с градом размером с яблоко.

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