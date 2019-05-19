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​Стало известно, где сборные Украины и Литвы сыграют отборочный матч чемпионата Европы-2020

воскресенье, 19 мая 2019, 17:15
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Отборочный матч чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Литвы пройдет в Харькове.

Такое решение 17 мая принял исполком Федерации футбола Украины.

"Рассмотрев предложения тренерских штабов национальной, молодежной и женской сборных команд Украины относительно мест проведения квалификационных матчей в 2019 году, исполком ФФУ решил определить местом проведения матча квалификационного раунда чемпионата Европы-2020 между национальными сборными командами Украины и Литвы 11 октября 2019 года город Харьков, стадион ОСК "Металлист", - говорится на официальном сайте ФФУ.

Встреча между национальными сборными Украины и Литвы в рамках квалификации к чемпионату Европы - 2020 пройдет на стадионе "Металлист" 11 октября. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета ФФУ, состоявшемся 17 мая в Запорожье.

"Харьков уже неоднократно доказывал, что является одним из главных футбольных центров Украины, и здесь живут активные и преданные болельщики национальной команды. И именно в Харькове, благодаря особой атмосфере стадиона "Металлист" и невероятной поддержке трибун, в октябре прошлого года сборная одержала важную победу, которая подарила нам исторический триумф в первом розыгрыше Лиги наций. Такую же мощную поддержку Харьков обеспечит команде Андрея Шевченко и в ответственном поединке со сборной Литвы", – отметили в ФФУ.

Всего за последние два года на Харьковщине состоялось три матча с участием сборной Украины, на стадионе "Металлист" проходят игры Лиги чемпионов.

Этому предшествовала активная совместная работа Федерации футбола Украины с областной властью. Вопрос возвращения в регион большого футбола в 2016 году подняла председатель ХОГА Юлия Светличная, обратившись с предложением о сотрудничестве к Федерации футбола Украины. Результатом стал подписанный сторонами меморандум, целями которого является популяризация и развитие футбола на территории Харьковской области.

Напомним, 16 октября прошлого года на "Металлисте" состоялся матч Лиги Наций между национальными командами Украины и Чехии.

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