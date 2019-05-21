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​Идет "охота" на врачей: появились печальные подробности о медицине на оккупированном Донбассе

вторник, 21 мая 2019, 11:36
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Из-за катастрофической нехватки медиков на местах жители оккупированного Донбасса охотятся за нужными специалистами по рекомендациям в социальных сетях.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Так, проблема нехватки медицинских кадров в ОРДЛО за последние полгода обострилась настолько, что о ней уже стали прямо говорить в так называемом министерстве здравоохранения ДНР. Пару месяцев назад фейковый министр здравоохранения Ольга Долгошапко сокрушалась из-за остро нехватки специалистов.

К примеру, в оккупированной Горловке в горбольнице №2, по признанию Долгошапко, в отделении гемодиализа на 16 диализных мест работает всего один врач. Он же и заведующий отделением, хотя должно быть минимум 4 сотрудника.

"Даже в Донецке есть больницы, где в терапевтических отделениях работает один единственный врач. Он же - и заведующий. И если этот доктор заболел, то получается, что помощь оказывать некому", - жаловалась в интервью местным СМИ Долгошапко.

Дошло до того, что жители оккупированного Донбасса охотятся за нужными специалистами по рекомендациям в социальных сетях. При этом ищут не каких-то узкопрофильных медиков, а хотя бы тех, которые еще не уехали.

"В нашей поликлинике до войны было 5 терапевтов. С каждым годом их становилось все меньше, а сейчас осталось всего два, и чтобы попасть к ним на прием нужно пару часов стабильно провести в очереди. А прошлой осенью администрация больницы решила, что, видимо, содержать двух терапевтов в большом здании поликлиники слишком накладно, и врачей перевели в маленькое здание детской больницы. И теперь вообще бред: больные взрослые с больными детьми в одной очереди должны сидеть", - жалуется "Апострофу" дончанка Елена.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Жизнь без медицины: куда пропали врачи из пророссийского гетто на Донбассе.

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