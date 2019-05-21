В Симферополе "партизаны" оставили жесткое послание Путину: фото

В Симферополе утром 21 мая на фасаде дома №11 по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с посланием к ФСБ России.
Об этом сообщает "Крым.Реалии".
Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись, которая гласит: "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, су*а".
В настоящее время местность оцеплена российскими силовиками, рядом со зданием по улице Александра Невского много полицейских и людей в штатском.
Ответственность за акцию на улице Александра Невского в Симферополе взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя "Суверенный Крым".
Организаторы акции рассказали, что граффити высотой
Группа "Суверенный Крым" ранее не была известна на полуострове. Она имеет одноименный канал в месенжере Telegram, созданный в апреле 2019 года.
Участники группы называют себя "Telegram-партией независимости Крыма "Суверенный Крым". Согласно публикациям в Telegram-канале, они, в частности, выступают за "суверенитет Крымского полуострова", критикуют действия России, которая "использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям", и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странам, отмену цензуры.
Позднее в Telegram-канале "Суверенный Крым" появилось сообщение: "Сегодня ночью неизвестные падонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия – высокохудожественную фреску посвященную Императору Владимиру, датированную MMXV г.г. от Рождества Христова, нахально приписав в эту историю нашу партию. Негодяи, решили подставить нас такой банальной, уже классической, майданной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник".
Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму появилось яркое патриотичное послание российским оккупантам.