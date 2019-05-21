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В Симферополе "партизаны" оставили жесткое послание Путину: фото

вторник, 21 мая 2019, 12:32
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В Симферополе утром 21 мая на фасаде дома №11 по улице Александра Невского, где находится мурал с изображением российского президента Владимира Путина, появилось граффити с посланием к ФСБ России.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Неизвестные нанесли на мурал трафаретную надпись, которая гласит: "ФСБ, давай поиграем? Е2 – Е4. Теперь твой ход, су*а".

В настоящее время местность оцеплена российскими силовиками, рядом со зданием по улице Александра Невского много полицейских и людей в штатском.

Ответственность за акцию на улице Александра Невского в Симферополе взяла на себя ранее неизвестная группа, которая называет себя "Суверенный Крым".

Организаторы акции рассказали, что граффити высотой 100 см, шириной 150 см нанесли на мурал с изображением Путина рано утром во вторник.

Группа "Суверенный Крым" ранее не была известна на полуострове. Она имеет одноименный канал в месенжере Telegram, созданный в апреле 2019 года.

Участники группы называют себя "Telegram-партией независимости Крыма "Суверенный Крым". Согласно публикациям в Telegram-канале, они, в частности, выступают за "суверенитет Крымского полуострова", критикуют действия России, которая "использует Крым в качестве военной базы, подвергая крымчан угрозе и санкциям", и выступают за гражданские и политические свободы, международные связи Крыма с развитыми странам, отмену цензуры.

Позднее в Telegram-канале "Суверенный Крым" появилось сообщение: "Сегодня ночью неизвестные падонки, вероломно, но с объявлением войны изрисовали памятник архитектуры и искусства, объект всемирного наследия – высокохудожественную фреску посвященную Императору Владимиру, датированную MMXV г.г. от Рождества Христова, нахально приписав в эту историю нашу партию. Негодяи, решили подставить нас такой банальной, уже классической, майданной провокацией, направленной на разрушение всего и вся и навсегда. Мы бы никогда не тронули святое, особенно во вторник".

Как сообщал "Апостроф", ранее в аннексированном Россией Крыму появилось яркое патриотичное послание российским оккупантам.

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