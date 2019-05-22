Позывной "Лемур": появились фото и данные о 24-летнем бойце "Айдара", погибшем в ДТП в Харькове

В сети опубликовали данные об участнике АТО Александре Коляде, который трагически погиб в автокатастрофе в Харькове 19 мая.

Как говорится в сообщении Черкасского городского совета в Facebook, прощание с бойцом пройдет 22 мая в Черкассах.

Александр Николаевич Коляда 1994 года рождения является уроженцем Черкасс. После Майдана он пошел добровольцем в составе батальона "Айдар" воевать на Донбасс.

"Во время обострения военных действий получил тяжелое осколочное ранение и контузию под Марьинкой. Около полутора лет заняли лечение и реабилитация.

Но мужественного воина это не сломало. Наоборот – только выпала возможность – в составе 92-й механизированной бригады вернулся защищать целостность государственных границ на Востоке", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 20 мая в самом центре столицы водитель авто вылетел с дороги на тротуар и сбил двух пешеходов.