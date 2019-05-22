Засосало под землю: появились новые фото и подробности трагедии с рабочим под Харьковом

Во вторник, 21 мая около 16:00 в спасательные службы города Купянска Харьковской области поступило сообщение, что в колодце водоотведения находятся работники водоканала, которым необходима помощь.

Об этом сообщает отдел коммуникаций Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели прибыли на место происшествия и обнаружили на дне канализационного колодца на глубине 5 метров трех человек. Они были без каких-либо средств защиты органов дыхания и страховочных элементов.

Сотрудники ГСЧС спустились в колодец на веревках и вытащили двух пострадавших на поверхность, где им оперативно оказали помощь. Третьего коммунальщика засосало в коллектор диаметром 800 мм, и спасателям пришлось подключить экскаватор, чтобы снять слой земли, а затем сделать отверстие в бетоне коллектора. Так мужчину удалось вытащить, однако он был уже мертв.

В данный момент на месте событий работают правоохранительные органы.

Как сообщал "Апостроф", 21 мая в городе Купянск Харьковской области трое работников коммунального предприятия отравились в коллекторе после выброса газов.