В Киеве случилось серьезное огненное ЧП с бусом: видео, сделанные в первые минуты

В пятницу, 24 мая на выезде из Киева воспламенился автобус, в сеть попали видео первых минут пожара.

Записи были выложены в открытый доступ на видеохостинге YouTube.

По сведениям очевидцев, автомобиль двигался из Киева в направлении Вышгорода.

На первом видео заметно, как горит двигатель микроавтобуса в передней части, перед кабиной водителя. Возле машины стоят несколько человек, пожарных еще нет.

На втором видео пламя охватило автомобиль почти полностью. На третьей записи – пожарные, которые уже на месте и ликвидируют возгорание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Хмельницком произошел масштабный пожар на складе автомобильных покрышек, из-за чего мог случиться взрыв из-за непосредственной близости склада от заправки. В определенный момент огонь охватил около 200 кв. м складских помещений.