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На Волыни покончил собой солдат ВСУ

суббота, 25 мая 2019, 22:25
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На Волыни покончил с собой солдат-контрактник 14-й отдельной механизированной бригады.

Об этом сообщает информационное агентство УНИАН.

Еще 24 мая в воинской части во время построения личного состава заметили, что пропал один из солдатов. Командования бригады сразу же объявило и приступило к поискам пропавшего. Однако вскоре тело парня обнаружили за пределами воинской части, в квартире, которую он арендовал.

Как стало известно, воин ВСУ покончил с собой, не оставив предсмертной записки с объяснением своего поступка.

Отмечают, что солдат проходил службу в пункте постоянной дислокации. Зарекомендовал себя положительно, и служебных проблем у него не было.

По данному факту командиром воинской части назначено служебное расследование. Полиция открыла уголовное производство. Правоохранители выясняют все детали и обстоятельства происшествия.

По данным местных СМИ, тело солдата 25 мая привезли в село Духче, где он родился и будет похоронен. Сообщается, что парень рано потерял мать, его воспитывал отчим.

Как сообщал "Апостроф", солдат срочной службы одной из воинских частей учебного центра "Десна" покончил жизнь самоубийством.

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