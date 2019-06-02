Сектор штраф на барабане: в сети появились фото опасной поездки Якубовича по тротуару

В сети опубликовали фото популярного российского телеведущего Леонида Якубовича, которого заметили на внедорожнике на тротуаре.

Об этом сообщает ресурс Ura.ru.

Шоумена на элитном авто заметили в российском городе Чебоксары. Там он проехался по тротуарам среди пешеходов. Очевидцы сфотографировали инцидент, а снимки разместили в сети.

"Ничего необычного, просто Леонид Якубович на Lexus едет по тротуару в Чебоксарах", - подписал фотографии в интернете. Другие пользователи возмутились такой новости.

Сам же Якубович отреагировал на заявление жителей города о его нарушении ПДД: "Бред полнейший".

В росСМИ отмечают, что Якубович с другими российскими звездами приехал в Чебоксары 1 июня на мероприятие в честь Дня защиты детей.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве, на Броварском проспекте водитель припарковал свое элитное авто Mercedes прямо посреди тротуара, став по диагонали, таким образом авто полностью перекрыло проход для пешеходов.