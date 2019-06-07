При взрыве в Швеции пострадали десятки человек: опубликованы новые фото и видео ЧП

Появились новые подробности взрыва в двух жилых домах в шведском городе Линчепинг, который прогремел сегодня, 7 июня.

По обновленным данным, в результате инцидента пострадало не менее 19 человек. При этом правоохранители продолжают поиски пострадавших в поврежденном здании.

По информации местной прессы, все пострадавшие получили легкие ранения.

Шведская радиостанция отмечает, что взрывной волной также были повреждены соседние здания.

В полиции в то же время заявили, что из-за взрыва были оцеплены несколько кварталов. При этом на данном этапе эвакуация жителей не планируется.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Дзержинске (РФ) на заводе "Кристалл" произошла серия взрывов, жертвами которой стали больше 100 человек.