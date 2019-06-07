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В Германии убили участницу шоу "Україна має талант": фото, видео и подробности про артистку

пятница, 07 июня 2019, 09:28
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В реке Рейн нашли тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent Аллы Клишты, которая является уроженкой Украины.

Как сообщает западная пресса, 33-летнюю акробатку убили перед тем, как бросить в реку.

Известно, что Клишта пропала в конце апреля. Женщина работала в парке развлечений в немецком городе Руст. Ее поиски начались после того, как она не вышла на работу.

По подозрению в убийстве Клишты был арестован ее бывший бойфренд, однако официальных обвинений ему не предъявили.

Клишта также принимала участие в шоу "Україна має талант", после чего ее начали приглашать в другие страны. Также она участвовала в шоу талантов в Румынии.

В Украине она является рекордсменкой по количеству вращаемых обручей. Акробатка сделала 5 полных оборотов 102 обручей за 6.5 секунд. Их общий вес превышал 20 килограмм.

Ранее "Апостроф" сообщал, что отец 5-летней девочки, убитой под Житомиром, во время суда признался в преступлении.

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