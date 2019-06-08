Полицейский в Херсоне совершил ДТП: названо число пострадавших

7 июня в Херсоне на улице Ильи Кулика полицейский на личном автомобиле совершил наезд на двух пешеходов. Оба пострадавших доставлены в больницу, угрозы их жизни нет.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции области, о событии сообщил сам правоохранитель, который в момент аварии находился вне службы.

Прибывшие на место полицейские проверили наличие алкоголя в крови водителя. "Драгер" показал, что он был трезвым. Проводится служебное расследование.

По данному инциденту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что появились новые детали ДТП в Конотопе Сумской области, где автомобиль начальника полиции сбил 10-летнего мальчика.