Российский суд вынес первый вердикт по делу скандального журналиста: подробности

8 июня Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест российского журналиста издания Meduza Ивана Голунова,
Как сообщает российская пресса, журналист пробудет под арестом минимум до 7 августа.
Как известно, в России его обвиняют "в покушении на сбыт наркотиков”.
Во время заседания прокурор представил выписной эпикриз о том, что состояние здоровья позволяет журналисту участвовать в судебном заседании.
В свою очередь адвокат журналиста Ольга Динзе сказала о привлечении этих материалов.
“Я этот документ увидела только у прокурора, и непонятно откуда этот документ появился”, — отметила она.
По данным издания Meduza, суд запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в России задержали корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова, из-за чего в Москве начались одиночные пикеты под стенами МВД.