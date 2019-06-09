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Российский суд вынес первый вердикт по делу скандального журналиста: подробности

воскресенье, 09 июня 2019, 08:22
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8 июня Никулинский суд Москвы отправил под домашний арест российского журналиста издания Meduza Ивана Голунова,

Как сообщает российская пресса, журналист пробудет под арестом минимум до 7 августа.

Как известно, в России его обвиняют "в покушении на сбыт наркотиков”.

Во время заседания прокурор представил выписной эпикриз о том, что состояние здоровья позволяет журналисту участвовать в судебном заседании.

В свою очередь адвокат журналиста Ольга Динзе сказала о привлечении этих материалов.

“Я этот документ увидела только у прокурора, и непонятно откуда этот документ появился”, — отметила она.

По данным издания Meduza, суд запретил Голунову пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в России задержали корреспондента отдела расследований портала "Медуза" Ивана Голунова, из-за чего в Москве начались одиночные пикеты под стенами МВД.

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