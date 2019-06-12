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Под Черниговом неожиданно обнаружили труп крокодила: видео и подробности

среда, 12 июня 2019, 23:42
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В поселке Сухополова Черниговской области местные жители неожиданно наткнулись на мертвого крокодила длиной один метр.

Как сообщает UA: Чернигов, труп рептилии был закопан в лесополосе в полукилометре от населенного пункта.

Заместитель начальника Прилуцкого городского управления Держпродспоживслужбы Владимир Соляник заявил, что животное умерло около двух недель назад.

"Труп уже в разложенном состоянии... отобрать пробы на бак-исследование, сальмонеллез, мы не имеем возможности. Данный труп будет захоронен и будет проведена необходимая дезинфекция. Перевозить его в биотомичну яму на территорию за городом Прилуки нет необходимости, так как данное животное относится к виду рептилий, это холоднокровные животные. Они не несут угрозы людям. Острыми инфекционными болезнями не болеют", - сообщил Соляник.

Чиновники удивляются тому, как здесь мог оказаться труп крокодила.

"Он небольшой, маленький, а откуда взялся - тоже я не понимаю", - сказал чиновник.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ученые у берегов Южной Африки надели камеры на белых акул и сняли видео об их охоте от первого лица.

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