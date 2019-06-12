Под Житомиром мужчина выстрелил в 12-летнего подростка: подробности скандала

В Житомирской области мужчина выстрелил из огнестрельного оружия в 12-летнего подростка.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Житомирской области, в момент выстрела мужчина находился у себя во дворе.

Выстрел был совершен из мелкокалиберного оружия.

Пострадавшего соседского малчьика немедленно госпитализировали с ранением спины.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа местного отдела полиции.

По уточненным данным, в ребенка стрелял 50-летний мужчина, который является работником лесного хозяйства.

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