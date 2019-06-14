Церковная война из-за Томоса: Филарет сделал новое заявление о ПЦУ и роли Порошенко

Пятый президент Украины Петр Порошенко "проводил работу" для того, чтобы предстоятелем ПЦУ стал пророссийский митрополит Винницкий Симеон.

Об этом заявил почетный патриарх Филарет, передает издание "Главком".

"Насколько мне известно, он (Порошенко, - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. - ред.)", - рассказал патриарх.

"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.

Патриарх подтвердил, что перед Объединяющим собором с Епифанием были определенные договоренности относительно двойного управления церковью. Филарет должен был оставаться почетным патриархом и заниматься внутренними делами, а митрополит Епифаний - представлять церковь извне.

"Дело в том, что об этом мы говорили с бывшим президентом в присутствии Епифания еще перед Собором. И президент мне сказал: "Вот вы будете управлять церковью, как и управляете, а Епифаний представлять церковь извне"", - рассказал он.

Филарет также подтвердил, что ходили слухи о подкупе епископов (по голосованию относительно избрания предстоятеля, - ред.), но сам он не был этому свидетелем, поэтому не может утверждать наверняка.

"Я слышал о том, что кому-то из архиереев платили по $ 20 тыс. Но правда это или нет - я утверждать не могу", - подчеркнул Филарет.

Как сообщал "Апостроф", почетный патриарх Филарет заявил, что не принимает Томос, поскольку до получения не был ознакомлен с его содержанием.