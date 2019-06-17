Для отвода глаз: в сети обсуждают фото странного ремонта моста в Донецке

Во временно оккупированном Донецке начался ремонт железнодорожного моста.

Соответствующие фото опубликованы на странице hochu _ domoy в Twitter.

"Донецк. В дыре начали восстановление ЖД моста на объездной Донецка. Вот эти три и все восстановители? Не густо", - говорится в подписи к фото.

В сети тут же стали комментировать фото.

Как сообщал "Апостроф", боевики ДНР насмешили соцсети заявлениями о большом количестве миллионеров и обустроенной инфраструктуре на оккупированной территории Донбасса.

Также в сети показали фото ремонта дорог на оккупированном Донбассе. Так, в Лутугинском районе Луганской области, который находится под контролем боевиков незаконных вооруженных формирований, ремонт дорог проводится руками местных жителей. В сети тут же стали комментировать фото.