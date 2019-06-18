​В Кремле цинично ответили Зеленскому по поводу переговоров с Путиным

Пресс-секретарь российского президент Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что по Крыму "сторонам уже обсуждать нечего", а по Донбассу нужно вести переговори с его жителями, а не с Кремлем.

Об этом сказал Песков, комментируя возможные переговоры Зеленского с Путиным, передает "Интерфакс".

Так, представитель Кремля заявил, что по Крыму обсуждать сторонам уже нечего.

"Что касается Донбасса, то, наверное, это надо говорить не Путину, а надо говорить жителям Донбасса", - добавил Песков.

Кроме того, Песков цинично высказался насчет слов Зеленского о его первой фразе российскому лидеру: "Донбасс и Крым — это Украина". Так, он заявил, что Путин "всегда начинает общение с правильных фраз".

Как сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский призвал расширить и ужесточить санкции против России. Глава государства заявил о желании сказать российскому коллеге Владимиру Путину, что Крым принадлежит Украине.

"Мы надеемся, что он скоро будет возвращен", - резюмировал он.