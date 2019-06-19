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Названа фамилия 24-летнего морпеха ВСУ, погибшего на Донбассе: фото

среда, 19 июня 2019, 15:10
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В результате боевых действий на востоке Украины погиб украинский морпех Ляшок Александр Иванович, которому было 24 года.

Об этом сообщили в пресс-службе 35-й отдельной бригады морской пехоты.

т множественных осколочных ранений погиб наш боевой побратим, наводчик отделения морской пехоты матрос Ляшок Александр Иванович

Он был веселым товарищем, верным другом, молодым, задорным, сильным духом мужчиной, которому навсегда останется 24 года...." - говорится в сообщении.

Также в сети показали фото бойца, погибшего за Украину.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18 июня боевики на Донбассе 11 раз обстреляли позиции бойцов ВСУ, ранив украинских защитников.

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