Резонансное покушение на активиста в Одессе: стало известно о скандальном решении СБУ

Служба безопасности Украины сняла государственную охрану с одесского активиста Михаила Кузаконя, на которого было совершено покушение.

Об этом на своей странице в Facebook написал активист Сергей Стерненко.

"Михаил Кузаконь каждый день ходит в бронежилете, потому что его хотят убить. Он провел много акций против российской шоблы Труханова. Много судится с мэрией и не дает тихо воровать наши деньги. Он является одним из заявителей по делу, по которому сейчас судят Труханова. Прошлым летом в Одессе его пытались убить", - пишет активист.

Стерненко напомнил, что спустя пару месяцев было покушение на него самого, а у следствия есть доказательства того, что оба преступления связаны.

"Об этом даже раз говорил Юрий Луценко. По делу о покушении на Михаила сидят исполнители, на волю отпустили организатора, а заказчику ничего не грозит. Следствие ведет ГСУ СБУ. Однако вчера стало известно, что с Кузаконя снимают государственную охрану. Хотя угроза никуда не исчезла", - добавил он.

По словам Стерненко, такое поведение СБУ может свидетельствовать только о том, что ведомство находится в сговоре с заказчиком и делает шаги, чтобы позволить убить Михаила.

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