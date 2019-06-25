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В Беларуси лихач на чужом авто устроил голливудские гонки с гаишниками: видео

вторник, 25 июня 2019, 15:46
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В воскресенье, 23 июня, работник СТО на чужой машине скрывался от сотрудников ГАИ.

Об этом сообщает местное издание "Наша Ніва", ссылаясь на пресс-службу УВД Миноблисполкома.

Инцидент произошел на автодороге Минск-Витебск. Внимание сотрудников привлек BMW X5 М без номеров, который сильно превысил скорость. Правоохранители начали догонять нарушителя, когда тот не остановился по их требованию.

"Водитель попытался оторваться от экипажа ГАИ, разогнавшись до 250 км/ч. Не учел водитель, что автопарк Госавтоинспекции Минщины позволяет преследовать и таких лихачей. Также он попытался таранить служебное авто, но сотрудникам удалось избежать столкновения. Водитель понял, что не сможет скрыться по автотрассе, решил сделать это вблизи лесного массива. Но экипажи ГАИ и милиции блокировали выезды. В результате водителю пришлось остановиться", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, нарушителем оказался 27-летний работник СТО, куда хозяин отдал на ремонт дорогой BMW. На лихача составлено 8 административных протоколов, в том числе за управление без прав (ранее был лишен), создание аварийной обстановки и невыполнение требования об остановке, повлекшее преследование.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве полицейские попали в ДТП во время погони за пьяным водителем, в результате чего двое сотрудников полиции получили травмы.

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