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Языковой скандал на "Укрпоште": стало известно о "бегстве" скандальной сотрудницы из Львова

вторник, 25 июня 2019, 10:32
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Работница "Укрпошты" во Львове, которая разговаривала с клиентами на русском языке, отказавшись говорить на государственном, переехала в Одессу.

Об этом сообщает издание Zaxid.net.

Как выяснилось, Ирина Иванова переехала из России во Львов на постоянное место жительства. Директор львовской "Укрпошты" Николай Ростов заявил, что его сотрудница никогда не жаловалась на унижения из-за языка. Он также отметил, что женщине надо было дать больше времени, чтобы она выучила украинский язык.

"До 1990-го года весь Львов говорил на русском языке, нас заставляли это делать. Я теперь говорю на украинском языке, но не все сразу приходит. Человеку из России может быть тяжело", - сказал Ростов.

После громкого скандала Ирина выехала в Одессу. Отмечают, что причиной этого могло стать давление на нее активистов.

В то же время Ростов огорчен решением Ивановой о переезде. Он говорит, что найти нового работника ему будет сложно.

"Нам, конечно, будет тяжело, не будет кому работать, с доставкой почты на том отделении будут проблемы. Но ничего, мы как-то все решим", - отметил директор "Укрпошты".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессе произошел скандал из-за русского языка в детсаду.

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