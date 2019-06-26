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Зайцева дала потомство: из Украины бежал водитель, сбивший девушку в Харькове

среда, 26 июня 2019, 07:28
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Водитель, который в Харькове сбил на пешеходном переходе девушку, не был арестован полицией и сбежал из страны.

Об этом со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает NewsRoom.

Водитель автомобиля Volkswagen Golf на пересечении улиц Пушкинской и Жен-Мироносиц проехал на красный свет и совершил наезд на девушку-пешехода, которая получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. По словам очевидцев, за рулем иномарки находился студент-иностранец ХНМУ.

"Следователь решила не задерживать водителя, потому что врачи скорой изначально сказали, что у пострадавшей сломана лодыжка, а это не тяжкое телесное повреждение. Поэтому следователь оформила ДТП и обязала парню явиться в понедельник в полицию. Но вчера водитель в райотдел не пришел. По оперативной информации, он покинул пределы Украины", - рассказал собеседник журналистов.

По информации источников, за рулем Volkswagen находился 28-летний гражданин Марокко. Силовики не исключают, что иностранец мог сбежать из нашей страны через Стамбул.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 20 июня в Киеве водитель сбил двоих людей - женщину с ребенком.

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